Neue Bäume, weniger Parkplätze: Die Harderstraße wird neu gestaltet

In Ingolstadt wird die Harderstraße saniert und aufgehübscht. Als Erstes müssen Bäume gefällt werden - doch es werden auch neue gepflanzt. Wie die Baumaßnahme abläuft.

Um die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, soll die Harderstraße in Ingolstadt neu gestaltet werden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Stadt Ingolstadt auf rund 3,5 Millionen Euro. Die Gestaltung des Straßenraumes beginnt 2024, die Spartenarbeiten für die Neuverlegung der Fernwärme- und Wasserleitungen laufen bereits. Im Vorfeld hat das städtische Gartenamt sämtliche Bestandsbäume hinsichtlich ihrer Vitalität untersucht.

In der Harderstraße in Ingolstadt wird Ahorn gepflanzt

Der stadtbildprägende Baumbestand mit 26 Großbäumen, unter anderem Linden, soll erhalten bleiben. 28 kleinere Bäume hingegen, vorrangig Weißdorne, werden gefällt, weil sie sich, wie die Stadt mitteilt, ohnehin in einem schlechteren Zustand befänden. Die Fällungen erfolgen noch im Februar, vor Beginn der Vogelbrutzeit. Als Ersatz sollen 26 Bäume gepflanzt werden, teils in Grünflächen und mit Baumquartieren, die der Versickerung dienen. Da die Bedingungen für Bäume in der Stadt von engem Wurzelraum, Reifenabrieb, Abgasen, Streusalz, Versiegelung und Überhitzung geprägt sind, fällt die Auswahl auf zwei stadtklima- und stresstolerante Arten: rotblättriger Spitzahorn und französischer Ahorn.

Was die Stellplätze in der Harderstraße betrifft, stehen derzeit im Sommer 40 und im Winter 45 zur Verfügung. Durch die Neugestaltung entstehen insgesamt 26 Längsparkplätze. Voraussichtlich wird es zwei Ladestationen für vier Elektroautos geben. Hinzu kommen Behindertenstellplätze, Anlieferzonen sowie Taxistände. Für Fahrräder existieren aktuell circa 50 städtische Abstellplätze. Da diese nicht optimal platziert sind, werden Fahrräder oft unkontrolliert auf Gehwegen abgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Geplant sind neu 156 Abstellplätze für Fahrräder und neun für Lastenräder. Das Fahrradparken wird durch teilweise Überdachung hochwertiger. Bei der Planung der Abstellplätze wurden die Ziele, wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, besser berücksichtigt, wodurch dem „wilden“ Abstellen der Fahrräder vorgebeugt werden soll.

Neugestaltung der Harderstraße soll Mitte 2025 fertig sein

Seit Herbst wird der Kanal in der Harderstraße saniert. Bis Ende 2023 erneuern die Stadtwerke die Wasserleitungen mit den Hausanschlüssen und verlegen eine Fernwärmeleitung. Die Straßenbauarbeiten erfolgen voraussichtlich ab März 2024 in mehreren Bauabschnitten. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Mitte 2025 vorgesehen. Während der Bauphase wird es laut Stadt Ingolstadt durch Teil- und Vollsperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Busverkehr wird über die Roßmühlstraße umgeleitet. Die Zugänge zu den Geschäften und Restaurants sowie der Fußgängerverkehr werden nach Möglichkeit aufrechterhalten.

Um die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhöhen, wird die Fahrbahnbreite auf 6,50 Meter reduziert, wodurch die Fahrgeschwindigkeit verringert wird. Ein Belagswechsel soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöhen, was eine bessere Querung der Straße für Fußgänger ermöglichen soll. Senkrechtparken wird durch Längsparken ersetzt. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, werden beispielsweise die Gehwege verbreitert und das Beleuchtungskonzept wird an den restlichen Altstadtbereich angeglichen. Außerdem werden Sitzgelegenheiten (20 Bänke) und Abfallbehälter (15 Stück) aufgestellt. Die nutzbaren Flächen für Außengastronomie und Veranstaltungen werden vergrößert. (AZ)