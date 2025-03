Neue Betrugsmasche mit manipulierten Parkscheinautomaten

Ein Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsdienstes der Stadt Ingolstadt hat bereits am Montag an mehreren Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Ingolstadt Aufkleber mit falschem QR-Codes festgestellt. Bislang unbekannte Täter überklebten die Originalcodes der Automaten offenbar mit gefälschten, täuschend echt aussehenden Codes, berichtet die Polizei. Die neue Betrugsmasche nennt sich „Quishing“ – ein Kunstwort aus den Begriffen „QR-Code“ und „Phishing“.

Sobald ein Parkender den falschen Code mit seinem Handy abscannt, gelangt er auf eine „Fake-Website“. In der Folge wird dazu aufgefordert, persönliche Daten, sowie Details zur Kreditkarte einzugeben, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Zeitraum, in dem die falschen QR-Codes an den Automaten angebracht wurden, kann auf Samstag, 22. März, 15 Uhr bis Montag, 24. März, 11 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet mögliche Geschädigte sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Die Polizei Ingolstadt gibt Tipps, wie man sich vor „Quishing“ schützen kann

Die Polizei rät außerdem: Prüfen Sie QR-Codes an Parkautomaten kritisch. Im Zweifelsfall ist es sicherer, die App direkt über den App-Store runterzuladen. Nutzen Sie ausschließlich die offizielle Park-App „PayByPhone“ und diese nur über vertrauenswürdige Quellen wie den App Store oder Google Play. Die echten QR-Codes an den Parkscheinautomaten dienen lediglich dazu, die App herunterzuladen – niemals für direkte Zahlungen. Wer einen verdächtigen Code entdeckt oder bereits auf die Masche hereingefallen ist, sollte Verdachtsfälle direkt bei der Polizei melden. Auch die Stadt Ingolstadt warnt vor der Masche. (AZ)