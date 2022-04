Neue Donautherme in Ingolstadt: Jetzt steht ein Eröffnungsdatum fest

Die Eröffnung der neuen Donautherme in Ingolstadt rückt näher. Jetzt steht ein konkretes Eröffnungsdatum fest.

Jahrelang musste die Region auf eine Therme verzichten. Nun ist die Eröffnung der neuen Donautherme in Ingolstadt absehbar. Wie Birgit Grübler, die neue Betriebsleitung, am Montag mitteilt, peilt man an, am 28. Oktober die ersten Gäste in der Donautherme zu empfangen.

Neue Donautherme in Ingolstadt soll am 28. Oktober eröffnen

Es soll das Ende einer Hängepartie sein, mit der die Verantwortlichen seit der Schließung des ehemaligen Wonnemar im Juni 2019 zu kämpfen hatten. Interspa, die Wonnemar-Betreibergesellschaft, war insolvent gegangen, dann kam der Lockdown. In der Folge war die Baustelle im Ingolstädter Freizeitbad zwischenzeitlich fast komplett verwaist. Die Stadt Ingolstadt präsentierte die Stadtwerke Freizeitanlagen als neuen Betreiber, als Betriebsführer konnte die Firma GMF gewonnen werden.

Mittlerweile laufen die Arbeiten für eine Wiedereröffnung mit neuem Konzept und unter dem Namen „Donautherme“ auf Hochtouren. Betriebsleiterin Grübler ist optimistisch, den Termin Ende Oktober einhalten zu können. Man erwarte keine „Überraschungen“ auf der Baustelle mehr, wie man sie zuletzt erlebte. Der unerwartet hohe Sanierungsbedarf hat die Baukosten in die Höhe getrieben. Grübler erwartet, Stand jetzt, eine Investitionssumme von 32 Millionen Euro - und damit doppelt so viel, wie ursprünglich für die Sanierung veranschlagt war.

Im Vergleich zum Wonnemar hat sich in der Donautherme vieles verändert. Worauf genau sich Besucherinnen und Besucher freuen können, lesen Sie hier.

