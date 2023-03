Neue Niederlassung: Tesla wagt sich ins Audi-Revier

Der amerikanische Hersteller von Elektroautos Tesla hat in Ingolstadt eine Filiale eröffnet. Wo diese sich befindet und was dort angeboten wird.

Ingolstadt ist das Zuhause von Audi. Hier ist nicht nur der Firmensitz, hier leben auch viele Audianerinnen und Audianer und auf den Straßen sind etliche Fahrzeuge, die die vier Ringe tragen, unterwegs. Hat der Ingolstädter Automobilhersteller bisher auf Verbrenner gesetzt, so sollen ab 2028 im Stammwerk nur noch Elektroautos vom Band laufen. Einer der stärksten Konkurrenten im Bereich E-Mobilität ist das US-amerikanische Unternehmen Tesla. Dieses hat im Zuge seines deutschlandweiten Infrastrukturausbaus am Montag eine Niederlassung in Oberhaunstadt eröffnet.

Wie Tesla Deutschland mitteilt, verfolgt das Unternehmen durch regionale Neueröffnungen abseits traditioneller Standorte in deutschen Metropolregionen das Ziel, seinen Kundinnen und Kunden näher zu sein und lokal mehr Präsenz zu zeigen, speziell bei der Fahrzeugwartung sowie bei der Auslieferung von Neufahrzeugen. Die neuen Niederlassungen sollen unter anderem mit dem ersten deutschen Tesla Modell beliefert werden, dem vollelektrischen Kompakt-SUV Tesla Model Y Performance aus der Ende März 2022 eröffneten Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Grundsätzlich soll in den Schauräumen die gesamte aktuelle Produktpalette, die in Deutschland vertrieben wird, zu sehen sein. Alle Modelle sollen für Probefahrten zu Verfügung stehen. Gelegentlich werden lokal zudem ausgewählte Gebrauchtwagen ausgestellt. Die Bestellung von Neufahrzeugen findet ausschließlich online statt.

Das Tesla Center in Ingolstadt ist 2100 Quadratmeter groß

Das Tesla Center Ingolstadt Oberhaunstadt in der Lise-Meitner-Straße umfasst auf 2100 Quadratmeter Innenfläche, einen Schauraum sowie einen Werkstattbereich mit Hebebühnen und Autowäsche. Die ersten Auslieferungen von Neufahrzeugen in Oberhaunstadt sind im Verlauf des März geplant, heißt es seitens des Unternehmens. Tesla sucht laut Internetseite für die Niederlassung in Ingolstadt noch Verkaufsberater, KFZ-Mechatroniker beziehungsweise Automechaniker und Auszubildende in verschiedenen Bereichen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch das Model Y von Tesla soll in Ingolstadt (Oberhaunstadt) verkauft werden. Foto: Tesla Inc.

Tesla könnte von der Anwesenheit des Konkurrenten Audi in Ingolstadt auch profitieren, genauer von der Ladeinfrastruktur. Wie der BR kürzlich berichtete, liegt Ingolstadt mit einem E-Auto-Anteil von 4,7 Prozent (laut Bundeswirtschaftsministerium) auf Platz vier im deutschlandweiten Vergleich. Auch bei der Ladestruktur sei Ingolstadt mit 700 öffentlichen Ladepunkten vorne dabei, so der BR. Allerdings befänden sich etwa 500 davon auf Audi-Werksgelände, großteils in Parkhäusern des Autobauers. Diese Ladestationen sind zwar öffentlich zugänglich, liegen aber für Menschen, die nicht bei Audi arbeiten, eher ungünstig.

In Bayern gibt es bundesweit am meisten Tesla-Niederlassungen

Tesla weitet sein Netz an Niederlassungen in Bayern aus. Mit den Centern in Ingolstadt (Oberhaunstadt), Augsburg (Gersthofen) und Fürth (Hardhöhe) seien drei neue Standorte an strategisch wichtigen Punkten hinzugekommen, teilt das Unternehmen mit. Die neuen Tesla Center sollen Kunden und Interessenten zukünftig regionalen Zugang zu Werkstattbetrieb, Fahrzeugauslieferungen, Beratung, Kauf und Testfahrten bieten. Das Center Ingolstadt Oberhaunstadt erweitere gezielt das Netzwerk auf der Nord-Süd-Achse zwischen Nürnberg und München. Neben drei Münchner Niederlassungen betreibt Tesla in Bayern bereits Standorte in Regensburg, Nürnberg und Neu-Ulm sowie das Auslieferungszentrum in Haag. Somit verfügt der Freistaat über das dichteste Tesla-Netzwerk Deutschlands.

So sieht der Showroom des Tesla Centers in Oberhaustadt innen aus. Foto: Tesla Deutschland

Für die Auswahl neuer Standorte analysiere Tesla fortwährend das Marktpotenzial, beispielsweise die Menge an Interessenten, an Testfahrten-Anfragen sowie Fahrzeugbestellungen, erklärt Tesla Deutschland. Zudem spielten regionale Bestandskunden, deren Zahl in Bayern stetig steige, eine entscheidende Rolle. Diese Anforderungen habe Ingolstadt erfüllt. In den vergangenen Jahren hat Tesla nach eigener Aussage im Schnitt zwischen sechs und acht neue Niederlassungen pro Jahr eröffnet.

Ob Tesla die Präsenz in Ingolstadt in Zukunft noch weiter verstärken will? Hier sei noch keine Tendenz abzusehen, antwortet das Unternehmen auf Nachfrage. Die gerade eröffnete Niederlassung könne in jedem Fall die aktuellen Anforderungen erfüllen.