Neue Partner bei den Ingolstädter Stadtwerken

20 Jahre lang gehörten fast 50 Prozent der Ingolstädter Stadtwerke der MVV Energie AG aus Mannheim. Das soll sich jetzt ändern.

In einer nicht öffentlichen Sitzung hat sich der Stadtrat Ingolstadt dafür entschieden, dass bei den Stadtwerken zwei neue Partner einsteigen sollen. Gehören der MVV Energie AG aus Mannheim bislang fast die Hälfte der Anteile (48,4 Prozent), so soll sich das bald ändern. Künftig will Ingolstadt mit 70 Prozent einen Großteil der Anteile selbst halten, mit je 15 Prozent werden zwei neue Partner mit ins Boot geholt. Wie die Stadt Ingolstadt in einer Pressemitteilung schreibt, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die gemeinsame Beteiligung der Thüga AG aus München und der N-Ergie AG aus Nürnberg vorzubereiten. Die Anteile der MVV Energie sollen vollständig zurückgekauft werden.

Die Stadt Ingolstadt hält künftig 70 Prozent an den Stadtwerken

„Mit dieser Entscheidung halten wir künftig 70 Prozent der Anteile an den Stadtwerken – das bringt mehr unmittelbaren Einfluss der Stadt Ingolstadt auf die Entscheidungen im Bereich der Energieversorgung", wird Oberbürgermeister Christian Scharpf zitiert. Wichtig sei es ihm, zu betonen, "dass damit ein Höchstmaß an Kontinuität und Stabilität einhergeht". Konkret bedeutet das, dass es weder Veränderungen bei der Geschäftsführung noch bei den Mitarbeitenden geben wird. Thüga und N-Ergie haben sich mit einem gemeinsamen Angebot beworben und dieses dem Stadtrat vorgestellt.

Die in München ansässige Thüga wurde 1867 gegründet und ist als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Die N-Ergie aus Nürnberg zählt zu den großen kommunalen Energieversorgern in Deutschland. 2021 setzten die rund 2500 Beschäftigten im Konzern mit Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme und Energie-Dienstleistungen mehr als 3,4 Milliarden Euro um. (AZ)

