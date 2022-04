Neue Shakespeare-Inszenierung begeistert bei Premiere in Ingolstadt

In Ingolstadt feiert Shakespeares „Die zwölfte Nacht oder Was ihr Wollt“ im Premiere. Das Stück ist nicht leicht zu verstehen – und begeistert doch, die Zuschauer restlos.

Was haben Shakespearestücke nicht schon alles aushalten müssen. Seine wohl am häufigsten gespielte Komödie „Die zwölfte Nacht oder Was ihr wollt“ insbesondere. Denn da geht der Meister in die Vollen, die chaotische Geschichte um Liebesverwirrung, Rollen- und Geschlechtertausch, stellt sozusagen das „Best of“ seines komödiantischen Schaffens dar. Im großen Haus des Stadttheaters Ingolstadt ist jetzt eine zeitlich gestraffte und doch überaus üppige Version des Klassikers zu erleben.

Regisseur Philipp Moschitz, der – sehr excited – auch die Rolle des Haushofmeisters Malvolio übernommen hat, wirbelt in diesen gendersensiblen Zeiten die Besetzung noch einmal ordentlich durcheinander. Ein Mann (Fabio Savoldelli) spielt die Gräfin Olivia, eine Frau (Karolina Nägele) verkörpert Herzog Orsino, Luiza Monteiro – kleines Wesen mit großer Stimme – tritt gleich unter drei Namen, zwei Geschlechtern und mit verschiedenen Gesichtern auf – sage keiner, er habe da zu jedem Zeitpunkt durchgeblickt.

Als „persönlicher Hirnverknoter“ des ohnehin schon orientierungslosen Publikums, als Kommentator, Dirigent und gelegentlicher Komplize der handelnden Personen, fungiert, stark vom ersten bis zum letzten Moment, Sarah Horak als Narr Feste. Als degenerierter Bodensatz der sonderbaren Insel-Gesellschaft agieren der versoffene Onkel Tobi (Ralf Lichtenberg), das verschlagene Dienstmädchen Maria (Renate Knollmann) und der hinreißend dumme Ritter Sir Andrew Bleichenwand (Marc Simon Delfs) - ein unausstehliches Trio, vom Publikum definitiv geliebt.

Shakespeare-Stück begeistert im Ingolstädter Stadttheater

Matthias Engelmann hat ein unwirklich schönes, wenn auch schwer ausdeutbares Bühnenbild in warmem Blau (ja, das geht!) geschaffen, Licht und Videografie (Richard Haufe-Ahmels) runden das Ambiente ab. Die Kostüme, irgendwas zwischen Märchen und Travestieshow, absolut stimmig.

Manchmal wähnt man sich bei einem Wittenbrink-Liederabend, aber auch das funktioniert dank der drei vorzüglichen Musiker (Matthias Flake, Tilmann Herpichböhm, Alex Vicar).

Das Ingolstädter Ensemble kann halt Musik und schafft mit wundervoll eigenwillig interpretierten und doch sofort wieder erkannten Popsongs die innigsten Momente in diesem zweistündigen Gefühlschaos. Musik sei eben der Liebe Nahrung, sagt der Dichter. Und die siegt. Am Ende klärt sich alles auf, und es kommt zur Hochzeit. Das Publikum ist total aus dem Häuschen, die Zuschauer und Zuschauerinnen würden am liebsten Reis werfen, aber das war ja ein anderes Stück.