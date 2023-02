Neue Sonderausstellung begibt sich auf die Spur der Urzeitmenschen

"Vom Affen zum Ich - Lucy, Udo, Neandertaler" - so heißt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum in Ingolstadt. Sie hat noch bis zum Juni geöffnet.

Vor knapp sieben Millionen Jahren begann in Afrika die Geschichte des Menschen. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum in Ingolstadt beleuchtet, wie vor Millionen von Jahren die ersten Affen in Afrika die Bäume verließen und den aufrechten Gang entwickelten. Durch klimatische Veränderungen waren sie gezwungen, weite Strecken in den offenen Savannen zurückzulegen. Irgendwann lernten die Urmenschen, sich Werkzeug zu beschaffen und das Feuer zu beherrschen.

Der Neandertaler zählt zu den bekanntesten Vorfahren des Menschen. Foto: Federico Gambarini (dpa)

In der Tongrube Hammerschmiede wurde der Menschenaffe Udo gefunden

Im November 2019 ging eine Sensationsmeldung durch die Presse: In der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen im Ostallgäu wurden Überreste eines zwölf Millionen Jahre alten Menschenaffen gefunden, der aufrecht gehen konnte. Damit stellt "Udo" die bisherigen Theorien zur Evolution des zweibeinigen Ganges auf den Kopf.

Rekonstruktionen der Urmenschen in lebensnahen Dioramen zeigen die wichtigsten Stationen der Vorfahren des Menschen und so können die Besucherinnen und Besucher des Museums die Menschwerdung anschaulich nachvollziehen.

Die Sonderausstellung ist ab Dienstag, 28. Februar, bis Freitag, 30. Juni, im Stadtmuseum Ingolstadt zu sehen. (AZ)