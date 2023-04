Neue Stadtführungen: Rauf auf den Pfeifturm, rein ins Piusviertel

Die Ingolstädter Stadtführerinnen und Stadtführer haben ein neues Jahresprogramm. Dabei geht es um ein einst stickendes Stadtviertel und um Magentratzerl.

In Ingolstadt sind die Stadtführerinnen und Stadtführer in die neue Saison gestartet. Auf zahlreichen Touren wollen sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch unbekannte Seiten der Stadt zeigen. In diesem Jahr gibt es auch wieder einige neue Angebote.

Donau Dejan Dzepina ist ausgebildeter Danube Guide. Und so heißt es am 16. April und 30. Juli "Donau-Stadt Ingolstadt : raus aus der Stadt, rein in die Natur!"

Dejan Dzepina ist ausgebildeter Danube Guide. Und so heißt es am 16. April und 30. Juli "Donau-Stadt : raus aus der Stadt, rein in die Natur!" Pius-Viertel Am 23. April geht Martina Ruiz de Larrinaga mit ihrer neuen Fahrrad-Führung "Mehr als Mulit-Kulti – das Pius-Viertel" an den Start und zeigt die verborgene Schönheit des Pius-Viertels.

Im Schutterviertel in Ingolstadt hat es einst ziemlich gestunken

Schutterviertel Am 29. April nimmt die Gerbersfrau Agnes ( Ute Lottes ) in der Führung "Hier stinkt’s gewaltig" die Gäste mit ins Schutterviertel , das alte Handwerkerviertel Ingolstadt .

Am 29. April nimmt die Gerbersfrau Agnes ( ) in der Führung "Hier stinkt’s gewaltig" die Gäste mit ins , das alte Handwerkerviertel . Pfeifturm Am 13. Mai wird mit Andrea Schiberna "Drauf gepfiffen". Das Erlebnis Pfeifturm lässt die Tradition der Stadtpfeiferei lebendig werden und bietet interessante Geschichten und Bilder zur letzten Pfeifturmwächterfamilie. Darüberhinaus gibt es bei der eineinhalbstündigen Führung auch einen wunderbaren Blick über die Stadt.

Gäste können Ingolstadt kulinarisch erleben

Essen "Geschichte mit Genuss" mit Christine Kern und Andrea Schiberna ist die einzige kulinarische Führung in Ingolstadt . Dabei gibt es nicht nur Magentratzerln (= Appetithäppchen), sondern auch unterhaltsamen Geschichte.

Das Gesamtprogramm gibt es unter newcityplatform.de. (AZ)