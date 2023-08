Neue Suchspiele für Kinder im Medizinhistorischen Museum

Mit diesem Angebot will das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt Kinder und Erwachsene in den Ferien für sich begeistern.

Es ist kein neues Phänomen: In Bayern haben die Sommerferien begonnen und pünktlich dazu stellt sich der Regen ein. Marion Ruisinger, Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt (DMMI), sieht ihr Haus als alternative Möglichkeit der Freizeitgestaltung in den Ferien, wenn das Wetter mal wieder gar nicht nach Freibad ist. Und damit es den Kindern im Museum nicht langweilig wird, gibt es dort jetzt zwei Suchspiele. Aber auch für Erwachsene steht einiges auf dem Programm.

Wer kenne das nicht, leitet Ruisinger ein: Man geht mit seinen Kindern ins Museum, weil man den hoffnungsvollen Nachwuchs für Kunst, Kultur und Wissenschaft begeistern möchte. Dann aber dauere es oft nicht lange und der gemeinsame Museumsbesuch mutiere zum Alptraum. Genauer: Die Kinder fangen an, in den Räumen herumzurennen, während ihre Eltern peinlich berührt versuchen, sie im Zaum zu halten, um niemanden zu stören.

Museum in Ingolstadt: Bei dem Suchspiel können Kinder etwas gewinnen

Um dieser Situation zuvor zu kommen, hat man sich im Deutschen Medizinhistorischen Museum etwas einfallen lassen: An der Kasse halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kinder zwei kostenlose Suchspiele bereit, mit denen der Museumsbesuch spannend werden soll. Das eine gehört zur aktuellen Sonderausstellung „Steinreich“, das andere führt unter dem Titel „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ durch die Dauerausstellung in der Alten Anatomie. "Um das Lösungswort zu finden, muss man kein Vorwissen mitbringen. Aber genau hinschauen – und lesen können", sagt Museumsdirektorin Marion Ruisinger.

Die Fragebögen richten sich vor allem an Kinder im Grundschulalter, aber auch Jüngere können sie mit Hilfe ihrer Eltern ausfüllen - und natürlich dürfen Erwachsene ohne Kinder ebenfalls mitmachen, sagt Ruisinger und lacht. Es lohnt sich nämlich: Wer das Lösungwort gefunden hat, erhält am Ende einen kleinen Gewinn. "Der eigentliche Gewinn", findet die Museumsdirektorin, "ist aber das gemeinsame Entdecken, die gemeinsame, intensive Auseinandersetzung mit Zeitzeugen aus vergangenen Epochen."

Im DMMI gibt es jetzt ein Suchspiel für Kinder. Foto: Johanna Mögn

Wer befürchtet, der Blick seiner Kinder könne dabei auf martialische medizinische Objekte gelenkt werden, den kann Ruisinger beruhigen: "Keine Sorge, bei der Auswahl der Gegenstände für die Suchspiele haben wir auf Amputationssägen und Schädelbohrer verzichtet", verspricht die Museumsdirektorin. "Bei uns gibt es auch harmlose Dinge."

Ebenfalls extra für Kinder im Grundschulalter ist die "Blühende Entdeckungsreise durch den Arzneipflanzengarten" am Donnerstag, 17. August, um 10 Uhr. Die Teilnehmerzahl für die 90-minütige Veranstaltung ist begrenzt, weswegen ein vorheriger Ticketkauf an der Kasse oder im Onlineshop des Museums empfohlen wird. Nach der kindgerechten Führung wird gemeinsam eine Erinnerung an den Gartenausflug gebastelt. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: Veranstaltung zu Mariä Himmelfahrt

An Erwachsene richtet sich die öffentliche Führung zum Thema "Arzneipflanzen im Kräuterbuschen" am Samstag, 12. August, um 11.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl bei der einstündigen Führung, die thematisch zu Mariä Himmelfahrt passt, ist ebenfalls begrenzt. Deswegen sollte man auch hierfür sein Ticket schon vorher kaufen. Die Gebühr beträgt drei Euro.

Ein Blick in die Ausstellung "Steinreich" im Medizinhistorischen Museum Ingolstadt. Foto: Ulrich Rössle

Am Sonntag, 13. August, findet um 15 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung "Steinreich. Das Schneidhaus der Fugger in Augsburg" statt. Für die Teilnahme wird zusätzlich zum Museumseintritt eine Gebühr von drei Euro erhoben, der vorherige Ticketkauf wird wieder empfohlen. Bei dieser Führung begleiten die Teilnehmenden den Ingolstädter Niclaus Kurtz bei seinem Leidensweg vom ersten Blick in den Nachttopf bis hin nach Augsburg, zum Schneidhaus der Fugger. Denn Niclaus litt an einem Blasenstein. Im Jahr 1624 wurde er im Schneidhaus durch eine ausgeklügelte Operation, den „Steinschnitt“, erfolgreich von seinem Quälgeist befreit.

Wer eine etwas weitere Anreise in Kauf nehmen möchte, kann Teile aus dem DMMI derzeit in München entdecken: Der "Infopoint Museen & Schlösser in Bayern" liegt nur zwei Gehminuten vom Marienplatz entfernt im Alten Hof. Dort ist ein Ausstellungsbereich, in dem sich bayerische Museen mit Infofahnen und Vitrinen präsentieren. Noch bis 18. September ist das Ingolstädter Museum in dem Ausstellungsbereich vertreten. Anlass ist der Bayerische Museumspreis, den das DMMI 2021 gewonnen hat.