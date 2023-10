Neuer Schnellladepark für Elektroautos am IN-Campus eröffnet

Die Ingolstädter Stadtwerke haben auf dem Gelände des IN-Campus zwölf öffentliche Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge geschaffen. Wo es einen weiteren Ladepark gibt.

In einer klimafreundlichen Welt gehört der Elektromobilität die Zukunft – davon sind die Stadtwerke Ingolstadt (SWI) fest überzeugt, wie sie mitteilen. Grundvoraussetzung ist es, die nötige öffentliche Ladeinfrastruktur bereit zu stellen. Dies haben sich die SWI auf die Fahnen geschrieben. Der neue SWI-Schnellladepark auf dem IN-Campus ist dafür in Ingolstadt der nächste große Schritt. Dort stehen jetzt zwölf Ladepunkte – zwei davon für Fahrzeuge mit Anhängern – mit bis zu 300 Kilowatt Leistung für schnelles und komfortables Laden sowie ein Aufenthaltsbereich mit WCs zur Verfügung. Nun wurde der SWI-Schnellladepark mit allen Projektbeteiligten offiziell eröffnet.

SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle sagte: "Der IN-Campus ist mit Sicherheit aktuell einer der interessantesten Standorte in Ingolstadt. Hier entstehen Innovation und Zukunft – da sind wir mit unserem bisher größten Schnellladepark genau richtig." Christof Messner, Geschäftsführer der IN-Campus GmbH, hob die sehr gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken hervor und hofft auf eine rege Nutzung und viele Ladevorgänge: "Ein weiterer wichtiger Baustein für den IN-Campus ist mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge geschaffen." Und SWI-Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Christian Scharpf ergänzte: "Schnelle und leistungsstarke Lademöglichkeiten sind wichtige Pfeiler, um die Akzeptanz der Elektromobilität zu stärken. Schon die rege Nachfrage am ersten SWI-Schnellladepark am Audi Kreisel zeigt, dass nicht nur entlang der Autobahn, sondern auch innerstädtisch Schnellader gefragt sind."

Stadtwerke Ingolstadt haben in Schnellladepark 3,5 Millionen Euro investiert

Die Ladeplätze sind überdacht und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die eine Leistung von bis zu 30 Kilowattpeak erbringt. Das Gesamtkonzept setzt auf Nachhaltigkeit sowie hochwertige Materialien und Baustoffe heißt es in der Pressemitteilung der SWI. Zudem wurde eine Wärmepumpe eingebaut und das Gebäude wurde an das umweltfreundliche Low-Ex-Netz des IN-Campus angeschlossen. Die Ladesäulen werden ausschließlich mit SWI-Ökostrom versorgt, als Brauchwasser für die Toilettenspülung wird Regenwasser eingesetzt. Die Gesamtinvestition der SWI lag bei 3,5 Millionen Euro.

Zuvor betrieben die Stadtwerke bereits einen Schnellladepark in der Friedrichshofener Straße am Audi Kreisel. Dort stehen vier Ladepunkte zur Verfügung, die laut SWI bisher zu den meist frequentierten unter den mittlerweile rund 90 SWI-Lademöglichkeiten in Ingolstadt gehören. (AZ)