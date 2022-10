Neuer Standort: Kommt die Mittelschule aufs Rosner-Areal?

Plus Beim Bürgerentscheid hatten die Ingolstädter gegen den Standort einer geplanten Schule gestimmt. Bei der Grundstückssuche ist die Stadt jetzt vielleicht fündig geworden - bei Audi.

Ingolstadt braucht eine neue Mittelschule im Nordosten der Stadt. Nachdem ein Bürgerentscheid im Juli dieses Jahres die Pläne, die Schule am Augraben in Oberhaunstadt zu bauen, zunichtegemacht hatte, tut sich jetzt womöglich eine Lösung auf. Oberbürgermeister Christian Scharpf jedenfalls bestätigte Grundstücksverhandlungen mit Audi. Die neue Schule könnte demnach auf dem ehemaligen Rosner-Areal entstehen, das inzwischen dem Autobauer gehört.