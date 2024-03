Neues E-Auto: Ingolstadts OB begrüßt die Entscheidung von Audi

Der Ingolstädter Automobilhertseller Audi hat bei seiner Betriebsversammlung am Donnerstag die Produktion eines neuen E-Autos angekündigt. So reagiert Oberbürgermeister Scharpf.

Anlässlich des jährlichen Austausches des Ingolstädter Oberbürgermeisters mit Vertreterinnen und Vertretern der hiesigen Gewerkschaften und Betriebsräte äußert sich Christian Scharpf so: „Audi wird eine neue vollelektrische Kompaktklasse in Ingolstadt bauen. Das ist eine richtig gute Nachricht aus der gestrigen Betriebsversammlung. Als Oberbürgermeister begrüße ich diese Entscheidung sehr. Es ist ein ausgesprochenes Bekenntnis in den Standort und die gut qualifizierte Belegschaft hier in Ingolstadt. Und es ist ein bemerkenswerter Schulterschluss zwischen Betriebsrat und Vorstand, die dieses Projekt gemeinsam zur Entscheidungsreife vorangetrieben haben.“

Ingolstadt: Betriebsräte, Gewerkschaften und Stadtspitze trafen sich

Ein zentrales Thema der weiteren Aussprache war der Mangel an Arbeits- und Fachkräften in der Region. Wie kann die Stadt unterstützen, Fach- und Arbeitskräften für die Region zu gewinnen und auf Dauer in der Stadt zu halten? Bei der vor Kurzem ins Leben gerufenen Fachkräfteallianz der Stadt Ingolstadt zusammen unter anderem mit den Kammern, Gewerkschaften und Hochschulen wurden zehn konkrete Aufgabenfelder vereinbart. „Ein besonderes Projekt wird jetzt umgesetzt: Im April bringen wir das Ingolstädter Welcome-Center in den Stadtrat ein“, sagt Scharpf. „Eine direkte Erstanlaufstelle für alle, die hierherkommen und eine Arbeit oder eine Ausbildung beginnen wollen. So werden unkomplizierte Unterstützungs- und Scharnierleistung angeboten und der Standort Ingolstadt noch attraktiver.“

Oberbürgermeister Christian Scharpf (Mitte) beim Jahrestreffen mit Gewerkschaften und Betriebsräten. Foto: Ulrich Roessle

Bei regelmäßigen Gesprächen mit IHK und HKW, mit Unternehmen, und eben beim jährlichen Gewerkschaftstreffen macht sich Oberbürgermeister Scharpf fortlaufend ein persönliches Bild über die Stimmung in der hiesigen Wirtschaft und den ansässigen Betrieben. Am Gewerkschaftstreffen nahmen rund 30 Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften, Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Vertrauensleute teil. (AZ)

