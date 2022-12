Neues Kinderbuch richtet sich speziell an Ingolstädter Publikum

Die Historikerin Natalie Stöhr und die Illustratorin Antonia Spranger-Fleckinger haben ihr Werk vorgestellt, ein Kinderbuch für kleine, aber auch große Schanzer.

Die Historikerin Natalie Stöhr und die Illustratorin Antonia Spranger-Fleckinger haben ihr erstes gemeinsames Werk vorgestellt, ein Kinderbuch für kleine Schanzer ab dem Grundschulalter: „Die Abenteuer des Fräulein von Katz und Captain Cat“. Das liebevoll von Marc Köschinger gestaltete Buch möchte Kindern einen spielerisch-didaktischen Zugang zu zentralen Geschichtsthemen eröffnen und einen spannenden Einblick in die Ingolstädter Stadtgeschichte geben – auch ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk mit fesselnden Geschichten für Klein und Groß.

Zur Geschichte: Die fluffig-weiße Katzendame Fräulein von Katz war eigentlich nie besonders abenteuerlustig. Das ändert sich aber schlagartig, als sie im Arbeitszimmer ihres Herrchens, Ingenieur Philipp von Potz, eine waschechte Zeitmaschine entdeckt. Auf ihrer ersten Zeitreise hat sie den Schiffskater und Seeräuber Captain Cat kennengelernt – und der Rest ist Geschichte! Zusammen bereisen die beiden Freunde die Zeit und machen dabei viele spannende Erfahrungen und Entdeckungen.

Neues Kinderbuch aus Ingolstadt jetzt erhältlich

Kommt mit Fräulein von Katz und Captain Cat ins England des 16. Jahrhunderts und trefft einen echten Seeräuber und Weltumsegler! Zusammen reisen die Leser außerdem in die Ewige Stadt Rom (wusstet ihr, dass Rom einmal fast völlig abgebrannt ist? Sprecht Captain Cat lieber nicht auf dieses Missgeschick an …) und an den mittelalterlichen Hof in Paris (die französische Königin Isabeau war Ingolstädterin!). Dabei treffen Groß und Klein viele menschliche und tierische Berühmtheiten! Aber keine Angst, am Ende bringt die Zeitmaschine alle immer wieder sicher zurück nach Ingolstadt!

Das 106 Seiten starke Buch, verlegt von der Stadt Ingolstadt, Zentrum Stadtgeschichte, ist zum Preis von 24,90 Euro im Handel erhältlich. (AZ)