Neues Programm der Volkshochschule Ingolstadt

Plus Die Angebote der Volkshochschule Ingolstadt sind teils analog, teils digital. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Bewegungskurse wieder stattfinden.

Mit Abschlag in Rente gehen – ein Workshop zu diesem Thema war der „Renner“ der Volkshochschule (Vhs) Ingolstadt im vergangenen Semester, sagt Petra Neumann, Leiterin der Vhs. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Workshop auch im aktuellen Programm wieder dabei, das bei der Pressekonferenz der Stadt Ingolstadt am Dienstag vorgestellt wurde. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Kurse.