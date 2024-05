Ingolstadt

Neues Verfahren in der Kläranlage: Der Stickstoff muss raus

Wenn in Ingolstadt ein Spatenstich ansteht, entsteht Großes – dieses Mal in der Zentralkläranlage im Ortsteil Mailing. Zum Spaten gegriffen haben (von links) Thomas Schwaiger (Geschäftsleiter der Zentralkläranlage), Julian Pflaum (Landesamt für Umwelt), Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf, Thomas Schranner (Umweltministerium) und Dieter Schreff vom planenden Ingenieurbüro.

Von Manfred Dittenhofer

An der Kläranlage in Ingolstadt wird es bald ein neues Verfahren geben, um das Wasser noch sauberer zu machen. Ingolstadt ist damit Vorreiter in Deutschland.

Es ist ein wahrer Zungenbrecher, aber auch eine Innovation, die es bisher in deutschen Kläranlagen nicht gibt. Sie soll auf lange Sicht nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch den Geldbeutel der Stadt und damit auch den der Nutzer der Abwasserreinigung. Große Hoffnung liegt nun auf der Anlage, die dank einer zusätzlichen Reinigungsstufe dem Abwasser Stickstoffverbindungen entzieht. Am Dienstagvormittag war Spatenstich für das Millionenprojekt. In der Kläranlage in Ingolstadt soll Stickstoff aus dem Wasser entfernt werden „Restdenitrifikationsstufe mit dem Wirbelschwebebettverfahren im Bypass – was für ein Zungenbrecher. Mir wurde gesagt, ich soll sagen: Der Stickstoff muss raus“. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf hatte es nicht leicht bei der Begrüßung der Gäste in der Zentralkläranlage im Ortsteil Mailing. Hinter dem schwierigen Namen steht auch noch eine komplexe Biotechnik. Scharpf dankte vor allem den vielen Beteiligten, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Allen voran den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralkläranlage selbst. Die Technische Hochschule Augsburg hatte das Projekt während der Pilotphase in den vergangenen fünf Jahren wissenschaftlich begleitet. Außerdem helfen die Fördergelder aus München bei den doch sehr hohen Investitionskosten. Auf dem Werksgelände entsteht nun ein Stahlbetonbehälter mit einem Durchmesser von 22 Metern und einer Tiefe von sechs Metern. Nach Inbetriebnahme, die noch in diesem Jahr geplant ist, werden dieses Becken bis zu 30.000 Kubikmeter Abwasser täglich durchlaufen. Daraus wiederum werden knapp 1000 Kilogramm Nitrat entfernt. Wie Thomas Schwaiger, Geschäftsleiter der Zentralkläranlage betonte, eine Pilotanlage, wie es sie kein zweites Mal in ganz Deutschland gibt. Bakterien bauen in der Kläranlage in Ingolstadt die Stickstoffverbindungen ab In dieser zusätzlichen Reinigungsstufe wachsen Bakterien auf einem beweglichen Bett aus Kunststoffteilen. Durch dauerndes Rühren werden sie in Schwebe gehalten, um so die Stickstoffverbindungen effektiv abzubauen. Da die Technologie den Reinigungsprozessen nachgeschaltet ist, kann sie bei Bedarf eingesetzt werden. Diese neue Technologie ist bitter nötig, da die Grenzwerte verringert wurden und der Zulauf von belastetem Wasser durch das Bevölkerungswachstum in der Stadt und in der Region gestiegen ist. Die Neuerung ist aber nicht umsonst zu haben. Insgesamt kostet das Projekt rund fünf Millionen Euro. 720.000 Euro davon werden über den Abwasser-Innovationspreis des bayerischen Umweltministeriums gefördert. Der jetzt entstehenden Großanlage – mit dem Bau wurde im April begonnen – ging eine Pilotanlage voraus, die bereits vor fünf Jahren geplant und umgesetzt wurde. In der zurückliegenden Phase wurde das Verfahren auf seine Eignung geprüft. Seit 2022 hatte die Zentralkläranlage diese Pilotanlage in Eigenregie unter wissenschaftlicher Begleitung der Technischen Hochschule Augsburg betrieben. Der Chef der Zentralkläranlage hofft nun auf eine Entlastung der Umwelt. Das Verfahren werde zum Gewässerschutz beitragen.

