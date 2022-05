Ingolstadt

vor 20 Min.

Nordbahnhof: Jugendliche in Ingolstadt mit Eisenstange überfallen

Am Nordbahnhof in Ingolstadt wurden drei Jugendliche von maskierten Männern überfallen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Drei Jugendliche sind am Mittwoch am Nordbahnhof in Ingolstadt von zwei maskierten Männern überfallen und mit einer Eisenstange bedroht worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.