Jazzsängerin Christina Jung: „Früher habe ich am liebsten mit meiner Oma gesungen“

Die ersten drei Konzert-Highlights der Audi Bläserphilharmonie im Jahr 2025 stehen fest. Am 14. und 15. Februar um jeweils 19.30 Uhr präsentiert die von Mitgliedern der Bläserphilharmonie gegründete Audi Big Band unter der Leitung von Oliver Wasilesku ihr neues „Latin Music Program“. An beiden Abenden steht in der Halle Neun in Ingolstadt die Sängerin Christina Jung (42) mit auf der Bühne. Die Jazzsängerin hat ihre eigenen musikalischen Wurzeln am Gnadenthal-Gymnaisum in Ingolstadt. Im Interview verrät sie, was ihr bei der Musik wichtig ist, wie sie zum Jazz kam und warum ihre Lehrtätigkeit ihr so am Herzen liegt.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis