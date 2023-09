O'zapft werd in Ingolstadt: Auf dem Herbstfest gibt es einen Kocherlball

Am Freitagabend startet das Ingolstädter Herbstfest. Diesmal wird es ganz besonders traditionell auf dem Volksfestplatz.

Wer Bierzelte, Riesenräder und Volksfestrummel liebt und nicht nach München fahren will, der bleibt einfach in Ingolstadt. Dort beginnt am Freitag die Ingolstädter Wies'n. Seit einer Woche wird auf dem Volksfestplatz rege aufgebaut.

In der Leopardenspur geht die Post ab – und das auf dem Ingolstädter Volksfest seit mittlerweile 43 Jahren. Foto: Manfred Dittenhofer

Bei den Fahrgeschäften haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl: hochmodern oder lieber nostalgisch, rasant oder dann doch eher gemächlich. Am Samstag, 23. September, um 14 Uhr startet im Klenzepark der große Festumzug.

Seit 43 Jahren gibt es die Leopardenspur auf dem Ingolstädter Volksfest

Alvin Zinnecker, ist das, was man ein Urgestein von Schausteller nennt. Und sein Fahrgeschäft, die Leopardenspur, sorgt bereits seit 43 Jahren auf dem Ingolstädter Volksfest für rasante Berg- und Talfahrten. Zinnecker selbst konnte das Fahrgeschäft vor fünf Jahren erwerben und betreibt es in alter Tradition weiter. Er ist Schausteller in 14. Generation. Sein Geburtsort Bochum hätte überall in Deutschland sein können, denn er ist als einer der letzten seiner Art im Wohnwagen zur Welt gekommen. „Ich habe noch Sägespäne im Blut“, lacht Zinnecker. Seine Vorfahren waren alles Zirkusartisten. Auch seine Eltern, die dann aber die Zeichen der Zeit erkannt haben und auf Volksfest-Fahrgeschäfte umgestiegen sind.

Das Bierkarussell der Altstadtbrauerei Griesbauer, betrieben von Franz Rottenkolber, ist neu auf dem Volksfest. Aber Vorsicht: Es dreht sich, noch bevor man den ersten Schluck intus hat. Foto: Manfred Dittenhofer

Wer es moderner haben will, der steigt in das Riesenrad von Ludwig Landwermann. 48 Meter hoch und mit barrierefreiem Zugang, zeugt das Fahrgeschäft weithin sichtbar vom Ingolstädter Volksfest. „Wir betreiben eines der modernsten Riesenräder Deutschlands. Es wird auf fünf Sattelschleppern transportiert, die, wenn das Rad aufgestellt ist, auch als Fundament dienen.“ In 36 Gondeln finden 214 Passagiere Platz und erhalten einen phantastischen Blick über die Stadt.

So kennen ihn viele Ingolstädter: Der David (Timmermann) im „Sterne Schießen“: „Wir wollen, dass unsere Gäste treffen, dann kommen sie gerne wieder.“ Foto: Manfred Dittenhofer

Die Schausteller in Ingolstadt haben mit dem Mangel an Arbeitskräfte zu kämpfen

Vor allem die Fahrgeschäfte locken die Besucherinnen und Besucher auf die Ingolstädter Wiesn. Die Betreiber haben allerdings mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Ganz oben auf der Liste steht der Mangel an Arbeitskräften. „Wir haben es des Öfteren auf bayerischen Volksfesten erlebt, dass Fahrgeschäfte nicht auf- oder auch nicht mehr abgebaut werden konnten, weil die Kräfte fehlten“, berichtet Siegfried Schön, Vorsitzender und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Ingolstädter Schausteller.

Lesen Sie dazu auch

Seit der Pandemie fehlen Mitarbeiter. Vermittler von Kräften aus Osteuropa würden oft wie Schleuserbanden agieren und die Männer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Deutschland locken. „Manche verschwinden schon während des Volksfests.“ Schön betreibt auf dem Volksfest Sigis Fischerhütten mit Zelt und Biergarten. Früher hatte er um die 30 Hilfskräfte zum Aufbau seines Zeltes und der gesamten Infrastruktur zur Verfügung. Heuer sind es genau vier, er selbst und sein Sohn mit eingerechnet.

Beim „Camel Derby“ entscheidet Geschicklichkeit über Sieg oder Niederlage. Foto: Manfred Dittenhofer

Am 1. Oktober findet auf dem Volksfest in Ingolstadt ein Kocherlball statt

Das alles aber soll die Volksfestfreude nicht trüben. Es sei einiges geboten, berichteten Kathrin Koch, die sich im Ingolstädter Kulturamt für Feste, Märkte und Gastspiele kümmert, und Kulturamtsleiter Tobias Klein beim Presserundgang auf dem Herbstfest. Eine Premiere ist der Kocherlball, der am Sonntag, 1. Oktober, zu Ingolstadt-freundlicher Zeit um 8 Uhr beginnt und in alter Tradition zum Münchner Kocherlball steht. Lederhose und Dirndl sind fast schon Pflicht bei der Veranstaltung. Am Seniorennachmittag wird es im Bierzelt Bingorunden geben. Urig geht es auf dem Bierkarussell der Altstadtbrauerei Griesmüller zu. Brauer Franz Rottenkolber sorgt für Bewegung. Aber Vorsicht. Die Bierbar dreht sich. Und mit zunehmendem Bierkonsum eventuell immer schneller.

Ganze zwölf Tage lang, von 22. September bis 3. Oktober, kann man den Volksfestrummel genießen. Weitere Informationen gibt es unter www.volksfest.in.