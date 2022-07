Öffentliche Gebäude: In Ingolstadt gehen die Lichter aus

In Ingolstadt wird es nachts gerade dunkel, denn wegen der Energiekrise werden öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet.

Weil momentan unklar ist, wie es mit der Energieversorgung in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht, wird auch die Stadt Ingolstadt, wo immer es möglich ist, Energie einsparen.

In Ingolstadt werden das Kreuztor und das Münster nicht mehr beleuchtet

Eine der ersten Maßnahmen macht sich bereits im Stadtbild bemerkbar. Seit Dienstag werden die öffentlichen Gebäude nachts nicht mehr beleuchtet. Im Einzelnen handelt es sich um das Alte und Neue Rathaus, den Herzogskasten und das Neue Schloss, die Alte Anatomie, die Hohe Schule, das Kavalier Hepp, das Kreuztor, das Kriegerdenkmal am Reduit Tilly, den Turm Triva und den Pfeifturm, das Münster, die Moritz- und Spitalkirche sowie die Stadtmauer am Oberen Graben.

Lichter aus: Die Stadt Ingolstadt möchte ein Zeichen setzen

Die Stadt möchte mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, wie wichtig Energieeinsparungen sind. „Wir wissen nicht, wie sich die Versorgungslage beim Gas in den kommenden Monaten entwickeln wird, doch bereits jetzt können wir uns mit allgemeinen Energieeinsparungen darauf vorbereiten. Die Stadt Ingolstadt will mit ihren Maßnahmen mit gutem Beispiel vorangehen. Gleichzeitig appelliere ich an Wirtschaft und private Haushalte, diesem Beispiel zu folgen und sich Gedanken über mögliche Energieeinsparungen zu machen und diese umzusetzen“, so Oberbürgermeister Christian Scharpf. Dies sei nicht nur angesichts der Energieversorgung sinnvoll, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz. (AZ)