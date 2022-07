Ingolstadt

vor 50 Min.

Öffentlicher Personennahverkehr: Bei Anruf Bus fahren

Plus In Beilngries läuft ein ÖPNV-On-Demand-Konzept im Probebetrieb. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es den Rufbus. Die Angebote sollen nun vernetzt werden.

Von Manfred Dittenhofer

Was im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Rufbus heißt, wird in der Region Ingolstadt seit Anfang Juni in Beilngries unter dem Namen „VGI Flexi“ ausprobiert. Bei mehr als 4400 Fahrgästen in sechs Wochen scheint das Konzept ein Erfolg zu sein. Da momentan aber noch das 9-Euro-Ticket gilt, weiß niemand so genau, ob der Bus auch ohne diese Verbilligung ein Erfolg bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen