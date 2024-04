Ohne Beleuchtung? Bus stößt mit Moped zusammen

Zwei junge Mopedfahrer sind bei einem Unfall in Ingolstadt leicht verletzt worden. Ihr Fahrzeug war mit einem Bus zusammengestoßen.

Am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr wollte ein 72-jähriger Fahrer eines Linienbusses in Ingolstadt von der Gaimersheimer Straße nach links in die Herschelstraße einbiegen. Zeitgleich fuhren ein 17-jähriger Ingolstädter und ein gleichaltriger Sozius mit einem Moped auf der Gaimersheimer Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Als der Busfahrer abbog, stieß er laut Polizei mit dem Moped zusammen. Die beiden Jugendlichen stürzten, verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Der Busfahrer gab laut Polizei an, dass das Moped ohne Beleuchtung unterwegs war. Das Moped wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)