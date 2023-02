Online Info-Wochen an der Technischen Hochschule

Studieninteressierte können sich im Internet über Studiengänge der THI informieren.

Im Rahmen der Online Info-Wochen haben Studieninteressierte vom 6. Februar bis 1. März die Gelegenheit, sich in 60-minütigen Online-Veranstaltungen über das Studienangebot der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) zu informieren. Die sogenannten Info-Talks bieten die Möglichkeit, direkt von Professoren und Studierenden einen detaillierten Einblick in Bachelorstudiengänge, Studienfelder und Fakultäten der THI zu erhalten. Zusätzlich geben zwei Info-Talks zur allgemeinen Studienberatung Studieninteressierten einen Überblick zum Thema „Studieren an der THI“. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen sowie der Link zur Anmeldung ist auf der Website der THI unter http://www.thi.de/go/info-talks abrufbar.

Wer sich auch vor Ort einen Eindruck vom Campus und vom studentischen Leben machen will, kann sich bereits jetzt die Termine für die Hochschulinformationstage vormerken: Diese finden am 24. März in Neuburg und am 25. März in Ingolstadt statt. Mehr Informationen gibt es unter: http://www.thi.de/go/hit.

Der Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2023/24 an der THI ist für 2. Mai bis 15. Juli geplant. Bis 28. Februar ist in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Energiesysteme und Erneuerbare Energien noch die Bewerbung für das Sommersemester 2023 möglich. (AZ)