Open Air in Ingolstadt: Dreiviertelblut und Hannes Ringlstetter zu Gast

Auf der Donaubühne in Ingolstadt sind sommerliche Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant. Mit dabei sind bayerisches Kabarett und regionaler Musiknachwuchs.

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt hat sich einen festen Platz im Herzen des Ingolstädter Kulturlebens erobert. Nun hat sich das Ensemble mit dem Kulturamt der Stadt zusammengetan und gemeinsam werden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden sommerlich-sonnige Veranstaltungsprogramme auf der Donaubühne präsentiert. Rock, Pop, Folk, Klassik, Comedy, Kabarett – Wer interessiert sich für Genregrenzen, wenn die Mischung stimmt?

Mit Hannes Ringlstetter ist am 9. Juni um 20 Uhr ein Urgestein nicht nur der bayerischen Szene zu Gast in der Veranstaltung des Kulturamtes. Der Kabarettist, Musiker und Schauspieler ist bekannt von Bühne und Fernsehen, nicht zuletzt mit seiner eigenen Sendung „Ringlstetter“ im BR-Fernsehen oder als halbseidener Geschäftsmann „Yazid“ in der Serie „Hubert und/ohne Staller“. Mit seiner zehnköpfigen Liveband ist Ringlstetter vom tiefen Süden Immenstadts bis in den hohen Norden Hamburgs gefragt. Selbstverständlich werden Hits wie „Niederbayern“, „Fürchtet Euch nicht“ und „Heller Schein“ nicht fehlen, wie auch der eine englischsprachige Song, der auf jeder Tour als spezielle Freude für die Fans ausgesucht und gecovert wird.

Ein Höhepunkt im Ingolstädter Musikleben ist auch das sommerliche Open Air des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt am 10. Juni auf der Donaubühne: Gemeinsam mit illustren musikalischen Gästen überschreitet das GKO spielend Genregrenzen und verbindet Welten – in Mittsommernachtstraumstimmung, im Liegestuhl oder auf den Steinstufen des Amphitheaters, mit einem Cocktail oder einem Snack, ist Genuss nach Herzenslust angesagt. Am 10. Juni um 20.30 Uhr ist es wieder so weit und die oberbayrische Band Dreiviertelblut wird ihre „folklorefreie Volksmusik“ mit dem Orchestersound vereinigen. Als Vorband tritt vorab die Stromlos Combo Ingolstadt in Zusammenarbeit mit dem Reuchlin Gymnasium Ingolstadt auf. Für Getränke sorgt die indigoblue eventagentur und bei schlechtem Wetter finden beide Konzerte im Festsaal statt.

Hannes Ringlstetter kommt auf die Donaubühne nach Ingolstadt

Dreiviertelblut bringen urviecherisch-mundartlich Schwarz-bis-Humoriges mit nach Ingolstadt. 2016 präsentierten die Bandmitglieder um den Sänger Sebastian Horn und den Filmkomponisten Gerd Baumann ihre Finsterlieder gemeinsam mit den Münchner Symphonikern auf der Bühne des Prinzregententheaters. Seither verbreiten sie die Wahrheit im Dreivierteltakt. „Die Erde ist flach und die Sonn‘ ist mei Mond“ – bei einem Getränk in lauer Sommernacht verändern sich so manche Dinge.

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt ist das musikalische Herz der Stadt und gleichzeitig ein kultureller Leuchtturm mit überregionaler Strahlkraft. 2020 konnte mit dem 30-jährigen Bestehen des Orchesters eine einzigartige Erfolgsgeschichte gefeiert werden. Mit seinen Konzertreihen in der Region, internationalen Gastspielen, seinen Kinder- und Jugendprojekten sowie CD-Produktionen macht das GKO beständig auf sich aufmerksam. Dirigent des Konzertes ist mit dem Franzosen Olivier Tardy eine offene und vielseitige Musikerpersönlichkeit präsent, die für verschiedenartigste Projekte in der Musikwelt gefragt ist.

Tickets für die Veranstaltung mit Hannes Ringlstetter sind erhältlich über www.ticket-regional.de oder die Nummer 0651/97 90 777. Karten für die Auftritte des Georgischen Kammerorchesters können Interessierte über die Tickethotline unter 0841/305 28 22 oder per E-Mail an gko.abo@ingolstadt.de kaufen, außerdem am Ticketservice am Westpark Ingolstadt unter 0841/493 21 28 sowie am Ticketservice in der Tourist-Info Rathausplatz unter 0841/ 305 3030. (AZ)