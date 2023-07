Open-Airs der Audi-Sommerkonzerte können sich gegen das Wetter beweisen

Trotz schlechten Wetters sind die Open-Airs der Audi-Sommerkonzerte gut besucht. Das liegt an einem bunten Programm und besonderem Licht.

Trotz der Regengüsse kurz vor Beginn des ersten und während des zweiten Open-Air-Konzertes der Audi-Sommerkonzerte im Klenzepark und einer folglich recht nassen Wiese erlebten die treuen und neuen Gäste – zusammen immerhin rund 15.000 – unvergessliche Abende.

Der wahrhaft furiose Auftakt von insgesamt drei Open-Airs der diesjährigen Audi-Sommerkonzerte bot unter dem Titel „Blindes Verständnis“ einen traumhaften Querschnitt klassischer Musik. Die Brüder Lucas und Arthur Jussen am Klavier, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung seines Ehrendirigenten Kent Nagano und nicht zuletzt die kundige Moderatorin Annekatrin Hentschel entführten die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine zauberschöne Klangwelt.

Das kurzweilige Konzert begann mit Gioachino Rossinis Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ – voller Temperament und Vitalität, in Auszügen vielen Hörern bekannt – so aus Walt Disney Filmen oder aus Stanley Kubriks „Clockwork Orange“. Das Symphonie-Orchester Berlin spielte die sprühende Ouvertüre mit prickelndem Schwung und mitreißender Energie.

Open-Air-Veranstaltungen der Audi-Sommerkonzerte erfolgreich trotz Regen

Im Anschluss, einander an zwei Flügeln gegenübersitzend, begeisterten die beiden niederländischen Brüder Lucas und Arthur Jussen mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-Dur KV 365“, vielleicht in ähnlicher, faszinierender Übereinstimmung wie Mozart mit seiner Schwester Maria Anna gespielt haben mag, eben in blindem Verständnis.

Nach der Pause gab es noch einmal Rossinis beziehungsweise Ottorino Respighis "La boutique fantasque (Der Zauberladen)". Auch hier brachte Kent Nagano mit dem Symphonie-Orchester Berlin viele bunte Facetten klassischer Musik aufs Hellste zum Strahlen. Kurzweiliger können Konzerte kaum sein. Und wenn musikalische Steigerung auf der grünen Wiese dann kaum noch möglich schien, so setzten das Orchester und vor allem der unermüdliche Trommler mit Maurice Ravels bekanntem „Boléro" einen weiteren nächtlichen Höhepunkt.

Lesen Sie dazu auch

Die Jussen-Brüder sitzen sich bei den Audi-Sommerkonzerten gegenüber. Im Klenzepark treten sie bei den Open-Air-Veranstaltungen auf. Foto: Thorsten Brieger

Der zweite Open-Air-Abend brachte mit Daniil Gonobilin einen sehr vielversprechenden Solisten auf die Bühne. Der 22-jährige Geiger aus dem ukrainischen Cherson brillierte mit "Introduction et Rondo capriccioso" von Camille Saint Saëns. Dem technischen und musikalischen Anspruch des spanisch inspirierten Paradestücks wurde Daniil Gonobolin mit Temperament, Intuition und Esprit vollauf gerecht. Zudem hatte er ein besonderes Werk mitgebracht: Den "Frühling" aus dem Jahreszeiten-Zyklus seines Vaters Alexandr Gonobolin, der im Erwachen der Natur dem Solisten wie dem Orchester alle Gelegenheit bot, Klasse zu zeigen.

Drei gänzlich unterschiedliche Sommerkonzerte bei den Audi-Open-Airs

Eröffnet hatte den Abend das Georgische Kammerorchester Ingolstadt mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Ouvertüre zum "Sommernachtstraum". Die geheimnsvolle Magie der nächtlich verzauberten Natur ist hier mit Händen zu greifen und das GKO unter der bewährt motivierenden Leitung von Ariel Zuckermann brachte sie mit allem märchenhaft vielgestaltigen Reiz hinreißend zur Geltung.

Zum krönenden Abschluss gab es eine blumenstraußbunte, fantasievoll unterhaltende orchestrale Suite aus Opern des französischen Barockstars Jean Philippe Rameau mit tänzerischer Anmut und vitaler Verve. Rameaus wohl bekanntester Ohrwurm, der "Danse du Grand Calumet de la Paix", aus "Les Indes galantes", wollte danach wohl den meisten der gut Zehntausend auf der Wiese des Klenzeparks schier nicht mehr aus dem Kopf.

Beide Open-Air-Abende im Klenzepark wurden förmlich umleuchtet von einer beeindruckenden Lichtinstallation, die sich an den Mauern des Reduit Tilly ebenso zeigte wie an den Bäumen und Häusern ringsum. Von Nord nach Süd, von Skandinavien über die neue Welt bis an den Golf von Neapel und nach Westafrika führte schließlich die von Pietro Sarno geleitete Audi Bläserphilharmonie ihr Publikum bei der sonntäglichen Matinee.