Gewalt gegen Frauen: Solidarität zeigen in Orange

Am Internationalen Tag der Gewalt an Frauen am 25. November zeigt auch die Stadt Ingolstadt Haltung. Wie alle mitmachen können.

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung, die täglich und überall auf der Welt passiert. Auch in Ingolstadt. Konkreter: Jede dritte Frau erlebt in Deutschland im Verlauf ihres Lebens physische oder sexualisierte Gewalt. 70 Prozent der Mädchen haben bereits Bedrohungen, Beleidigungen oder Diskriminierungen in den sozialen Medien erlebt. Diese Gewalt hat körperliche, psychische und ökonomische Auswirkungen auf die Frauen und Mädchen sowie auf ihr persönliches Umfeld, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

Gemäß der Kriminalstatistik 2021 der Region 10 wurden in diesem Jahr 722 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden 190 Fälle registriert, 62 Fälle mehr als im Vorjahr (2020 waren es laut Polizei 128, 2019 129, 2018 124). Ein Großteil des Anstiegs ist auf das Verbreiten von pornografischen Schriften zurückzuführen. Anders als im Verbandsdurchschnitt stieg in Ingolstadt aber auch die Zahl der Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung im besonders schweren Fall von 13 auf 20 Taten (2019 waren es 19, 2018 21). 16 dieser Taten ereigneten sich in einer Beziehung, bei nur vier Taten bestand keine Vorbeziehung. Die Zahlen beleuchten „nur“ das sogenannte Hellfeld – die Dunkelziffer dürfte nach Fachkreisen um ein Vielfaches höher sein.

Ob der Anstieg an Vorfällen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, kann die Polizei nicht sicher sagen. "Dies ist lediglich Spekulation, da wir keine belastbaren Erkenntnisse dazu haben", heißt es von Seiten der Polizei Ingolstadt. "Die Annahme, dass die Leute während der Corona-Beschränkungen mehr im Internet und in sozialen Medien unterwegs waren, liegt nahe."

Öffentliche Aktion gegen Gewalt an Frauen in Ingolstadt

Aufgrund dieser Dringlichkeit ruft die Stadt zum bislang größten Aktionsbündnis in Ingolstadt auf. So können Interessierte mitmachen:

Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 25. November, statt. Dazu sind alle Menschen eingeladen.

Los geht es um 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Ingolstadt mit Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll und Aktionspartnerinnen, danach folgt um 13.30 Uhr eine Fotosession auf der Konrad-Adenauer-Brücke .

mit Bürgermeisterin und Aktionspartnerinnen, danach folgt um 13.30 Uhr eine Fotosession auf der . Die Stadt ruft dazu auf, Social-Media-Kanäle zu nutzen und Haltung zu zeigen: Statements, Interviews, Zahlen, Daten Fakten und Zitate posten oder zum Beispiel auf passende Podcasts verweisen.

Eigene Aktionen mögen der Gleichstellungsstelle per E-Mail berichtet werden an: gleichstellungsstelle@ingolstadt.de.

Alle Aktionen werden in einen Aktionskalender aufgenommen.

Auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle können Orange-Day-Aktionsplakate heruntergeladen, ausgedruckt und aufgehängt werden: www.ingolstadt.de/orangeday.

Auf der Webseite finden sich aktuelle Informationen, Aktionen und Hilfsangebote.

In den Tagen vor und nach dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, soll mit der Farbe Orange Solidarität und die Nulltoleranz gegen Gewalt an Frauen gezeigt werden. Ziel der Kampagne ist es, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Stadt. (AZ, dopf)