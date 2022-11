"Panne": Polizei entdeckt betrunkenen Autofahrer am Straßenrand

Er habe eine Panne, erklärte ein Autofahrer Polizisten in Ingolstadt. Doch es gab einen anderen Grund, weshalb der 43-Jährige mit seinem Auto am Straßenrand stand.

Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr ist eine Streife der Polizei Ingolstadt auf ein offensichtliches Pannen-Auto aufmerksam geworden, das mit eingeschaltetem Warnblinker an der Hagauer Straße am Straßenrand abgestellt war. Bei näherer Betrachtung entdeckten die Beamten den Fahrer; er saß ziemlich betrunken auf dem Fahrersitz. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 1,9 Promille. Im Auto befanden sich zudem zahlreiche Flaschen Alkoholika. Der 43-jährige Fahrer erklärte den Polizeibeamten, auf dem Weg zu seiner Wohnadresse in Neu-Ulm gewesen zu sein und nun eine Panne zu haben.

Dem Auto war in Ingolstadt der Sprit ausgegangen

Ein Pannendienst musste das Auto abschleppen – wegen Spritmangels. Dem laut Polizei volltrunkenen Autofahrer wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt. Er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Dort stellte sich ebenfalls heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Es muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)