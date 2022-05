Parkendes Auto in Ingolstadt zerkratzt

Polizei sucht nach Hinweisen: In Ingolstadt haben Unbekannte ein parkendes Auto beschädigt.

Unbekannte haben in Ingolstadt ein Auto nicht nur zerkratzt, sondern auch noch mit einer Beleidigung versehen. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde ein in der Ungernederstraße geparkter Hyundai von einem bislang unbekannten Täter beschädigt, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde rundum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, zudem wurde im Heckbereich des Autos ein beleidigendes Wort eingeritzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93432222 zu kontaktieren. (nr)