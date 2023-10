Passant erwischt Fahrraddieb bei Tat und hält ihn fest

In Ingolstadt hat ein Mann einen 75-Jährigen dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad stehlen wollte. Nun sucht die Polizei die Eigentümerin des Rads.

Ein aufmerksamer Passant konnte am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr eine männliche Person in Ingolstadt dabei beobachten, wie sie sich mit einem Bolzenschneider an einem fremden Fahrrad zu schaffen machte. Das Fahrrad war mit einem Schloss versperrt auf einer Grünfläche zwischen der Dreizehnerstraße und der Erlbrachtstraße abgestellt. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hielt der Zeuge den 75-jährigen Fahrraddieb aus Ingolstadt fest, berichtet die Polizei. Bei diesem konnten die Beamten auch das genutzte Tatwerkzeug, den Bolzenschneider, feststellen. Der 75-Jährige russische Staatsangehörige gab gegenüber den Polizisten an, dass das Fahrrad wohl seit längerem an diesem Ort stehe und er ein neues Rad benötige.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Damen-Citybike der Marke "Kalkhoff". Da das Schloss durch den Tatverdächtigen unbrauchbar gemacht wurde, stellten die Beamten das Fahrrad zur Eigentumssicherung sicher und brachten es zur hiesigen Polizeidienststelle. Die Polizei Ingolstadt bittet den Eigentümer oder die Eigentümerin, sich unter der Telefon 0841/9343-2222 zu melden. Den dreisten Dieb erwartet nun eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eines Fahrrades. (AZ)