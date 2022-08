Passanten retten Mutter mit Säugling aus der Donau

Eine Ingolstädterin hat mutmaßlich versucht, sich und ihrem Baby das Leben zu nehmen. Die Kripo ermittelt.

Am Montagmittag gegen 11.30 Uhr entdeckte ein Jogger in Ingolstadt eine Frau in hilfloser Lage in der Donau unterhalb der Schillerbrücke. Zusammen mit einem weiteren Passanten gelang es den beiden Männern, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau aus dem Wasser zu retten. Dabei entdeckten die Retter einen bäuchlings unterhalb der Jacke getragenen, stark unterkühlten Säugling.

Das Baby wurde unter laufender ärztlicher Versorgung ins Klinikum Ingolstadt eingeliefert und wird dort auf der Intensivstation behandelt. Die 34-jährige Ingolstädterin konnte körperlich unversehrt aus dem Wasser geborgen werden.

Ein Großaufgebot an Polizei-, Hilfs- und Rettungskräften der Berufsfeuerwehr und des Bayerischen Roten Kreuzes Ingolstadt waren an der Rettungsaktion beteiligt. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. (AZ)