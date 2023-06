Pedelec-Fahrer kollidiert auf Gehweg mit Fußgängerin

In Ingolstadt fährt ein Pedelec-Fahrer verbotenerweise auf einem Gehweg. Als eine Fußgängerin aus einer Einfahrt kommt, kann er nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein 44-jähriger Ingolstädter fuhr am Dienstag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec verbotswidrig den linksseitig angelegten Gehweg der Gaimersheimer Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Zeitgleich lief eine 36-jährige Ingolstädterin aus einer Grundstückseinfahrt auf den Gehweg hinaus. Hierbei sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Radler und der Fußgängerin gekommen, heißt es im Polizeibericht. Dadurch wurden beide verletzt und mussten vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Sachschaden ist nicht entstanden. (AZ)