Ingolstadt: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto auf falschem Radweg

Ingolstadt

Ingolstadt: Radfahrer fährt falsch – Auto erfasst ihn beim Abbiegen

In Ingolstadt wird ein Pedelec-Fahrer vom Auto erfasst, weil er den falschen Radweg benutzt. Er wird leicht verletzt – zudem entsteht ein Schaden am Auto.
    |
    |
    |
    In Ingolstadt stößt ein Autofahrer mit einem Pedelec-Fahrer zusammen, der auf dem falschen Radweg unterwegs war.
    In Ingolstadt stößt ein Autofahrer mit einem Pedelec-Fahrer zusammen, der auf dem falschen Radweg unterwegs war. Foto: dpa (Symbolbild)

    Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Ringlerstraße leicht verletzt worden, nachdem er trotz Verbot den linksseitigen Radweg befahren hatte.

    Ingolstadt: Radfahrer fährt falsch und wird von Auto erfasst – 2.000 Euro Schaden

    Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Skoda Fabia vom Gelände der Stadtwerke in die Ringlerstraße einfahren und nach rechts abbiegen. Dabei erfasste er den Pedelec-Fahrer mit der rechten Front seines Wagens. Der 19-Jährige stürzte, wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro. (AZ)

