Ingolstadt: Radfahrer fährt falsch – Auto erfasst ihn beim Abbiegen

Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Ringlerstraße leicht verletzt worden, nachdem er trotz Verbot den linksseitigen Radweg befahren hatte.
Ingolstadt: Radfahrer fährt falsch und wird von Auto erfasst – 2.000 Euro Schaden
Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Skoda Fabia vom Gelände der Stadtwerke in die Ringlerstraße einfahren und nach rechts abbiegen. Dabei erfasste er den Pedelec-Fahrer mit der rechten Front seines Wagens. Der 19-Jährige stürzte, wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro. (AZ)
