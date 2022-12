Peter Mosch erhält den Bayerischen Verfassungsorden

Der Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzende wird in München für sein Engagement im Sinne der Bayerischen Verfassung ausgezeichnet.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat am Freitag dem Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Peter Mosch im Maximilianeum in München den Bayerischen Verfassungsorden verliehen. Mit der Auszeichnung der Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen.

„Ich fühle mich persönlich sehr geehrt und nehme diese Auszeichnung stellvertretend für alle Audi-Belegschaftsmitglieder an, die sich ehrenamtlich im Unternehmen oder in der Öffentlichkeit für Demokratie, Gemeinwohl und politische Teilhabe einsetzen", kommentierte Mosch die Auszeichnung. Gerade der gewerkschaftliche Einsatz für mehr Mitbestimmung in Wirtschaft und Gesellschaft stärke den Zusammenhalt der Menschen, schärfe das Bewusstsein für Solidarität sowie den aufrechten Gang der Beschäftigten im Betrieb und fördere das demokratische Verständnis für Rechtsstaatlichkeit und gemeinnütziges Engagement.

Peter Mosch seit 2006 Betriebsratsvorsitzender bei Audi

Vorstands-Vorsitzender Markus Duesmann betonte, wie wichtig Solidarität in der Gesellschaft sei, um Krisen wie die Corona-Pandemie, die Energiekrise oder wirtschaftliche Verwerfungen zu meistern. Dazu leiste Peter Mosch "mit seinem unermüdlichen Engagement als unser Gesamtbetriebsratsvorsitzender einen wichtigen Beitrag. Die Auszeichnung ist wohlverdient.“

Peter Mosch ist seit 2006 Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender, seot 2018 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Audi AG und seit 2017 Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrats der Volkswagen AG. Er wurde 1972 in Neuburg geboren, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Neben seinen beruflichen Verpflichtungen steht für Peter Mosch soziales Engagement an erster Stelle. Er ist Fraktionsmitglied der SPD im Kreistag Neuburg-Schrobenhausen sowie Mitglied des Ortsvorstands der IG Metall Ingolstadt und der Bezirkskommission der IG Metall Bayern. Außerdem ist er Vorstand der Audi-Selbsthilfeeinrichtungen für Belegschaftsmitglieder und Kuratoriumsmitglied der Audi-Umweltstiftung. (AZ)