Asylbewerber aus Ingolstadt rastet völlig aus und tritt gegen Autos

Ein Asylbewerber, der in einer Unterkunft in Ingolstadt untergebracht ist, fährt erst ohne Maske und Fahrschein Zug. Dann rastet er völlig aus.

Ein 32-jähriger Asylbewerber aus Gambia, welcher in einer Asylbewerberunterkunft in Ingolstadt untergebracht ist, sollte aufgrund psychischen Auffälligkeiten in eine Klinik in Pfaffenhofen eingewiesen werden. Der 32-jährige wurde laut Angaben der Polizei erstmals am Samstagmittag in einem Regionalzug nach München auffällig, für welchen er keinen gültigen Fahrausweis hatte und nicht die vorgeschriebene FFP2-Maske trug.

Asylbewerber aus Ingolstadt rastet in Pfaffenhofen aus

Später fiel er erneut in Pfaffenhofen auf, als er in der Ingolstädter Straße immer wieder auf die Fahrbahn lief, Autos anhielt und gegen diese trat. Dabei kam es zu einem Streit mit einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Pfaffenhofen, welcher dann von dem 32-jährigen einmal ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei wurde der 43-jährige leicht an der Lippe verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Der 32-jährige Asylbewerber konnte dann von den Polizeibeamten in der Ingolstädter Straße angetroffen werden. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit und der damit einhergehenden Fremdgefahr, sollte er durch die Beamten in die Danuviusklinik eingewiesen werden.

Da sich der 32-jährige nicht beruhigen lies und immer wieder auf den 43-jährigen Pfaffenhofener losgehen wollte, musste er durch die Beamten fixiert und zu Boden gebracht werden. Dabei leistete er passiven Widerstand. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungswagen in die Danuviusklinik verbracht. Durch den Widerstand wurde einer der Beamten leicht am Knie verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Der 32-jährige blieb unverletzt. (nr)