Ingolstadt/Pfaffenhofen

19:30 Uhr

Mehr Geld für Kliniken in Ingolstadt und Pfaffenhofen

Artikel anhören Shape

Noch in diesem Jahr bekommen mehr als 30 Krankenhäuser in Bayern zusätzliches Geld. Darunter sind auch das Klinikum in Ingolstadt und die Ilmtalklinik in Pfaffenhofen.

Themen folgen