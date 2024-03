Urteil im sexuellen Missbrauchs-Prozess: Pfarrer kommt mit Bewährungsstrafe davon

Ein Pfarrer, der erst in Pfaffenhofen und dann im Kreis Neu-Ulm tätig war, stand wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Ingolstadt. Nun ist das Urteil gefallen.

Der Pfarrer, der sich in den vergangenen drei Wochen wegen sexuellen Missbrauchs eines Schutzbefohlenen vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten musste, ist am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Die Berufungskammer sah es als erwiesen an, dass sich der 57-Jährige vor über 15 Jahren im Pfarrhaus einer Kirchengemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in strafrechtlich relevanter Weise an einem Ministranten vergriffen hat. In erster Instanz war er vom Pfaffenhofener Amtsgericht ebenfalls zu acht Monaten verurteilt worden - ohne Bewährung. Es gebe "keinen vernünftigen Grund", Bewährung zu versagen, begründete der Vorsitzende Richter Ingo Desing die jetzige Entscheidung.

Wird der Pfarrer, der in Pfaffenhofen und bei Neu-Ulm tätig war, Revision einlegen?

Bis zu seiner Suspendierung vor drei Jahren war der Geistliche in einer Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm tätig. Sein Verteidiger hat im Plädoyer einen Freispruch gefordert. Dazu, ob er gegen das Berufungsurteil Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht einlegt, wollten sich Angeklagter und Verteidiger unmittelbar nach der Urteilsverkündung nicht äußern.

