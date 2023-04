Wenn nachts die Unternehmenstüren aufgehen

Am 5. Mai findet in Ingolstadt und im Kreis Pfaffenhofen die Lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft statt. Kostenlose Shuttlebusse bringen die Besucherinnen und Besucher zu den Einrichtungen.

Ein Blick hinter Supermarkt-Kulissen, Mitmach-Sprachunterricht, Speed-Hackathon, simulierte Unfallübungen, autonomes Fahren oder Zauberspaß mit Sven Catello: Das alles gibt es bei der vierten Langen Nacht der Unternehmen und Wissenschaft des Regionalmanagements Irma. Am Freitag, 5. Mai, öffnen 45 Unternehmen und Bildungseinrichtungen von 17 bis 22 Uhr ihre Türen und bieten den Besucherinnen und Besuchern exklusive Blicke hinter die Kulissen – und das nicht nur im Raum Ingolstadt, sondern auch im Kreis Pfaffenhofen. Die Teilnahme an der Langen Nacht sowie der eigens eingerichtete Shuttleservice sind für alle kostenfrei. In diesem

2019 gab es bei der Langen Nacht der Unternehmen und Wissenschaft einen Einblick in die Gunvor-Raffinerie. Foto: Thomas Balbierer (Archivbild)

Jahr wirken auch zahlreiche Personen aus der Kreativbranche bei der Veranstaltung mit.

In Ingolstadt gibt es verschiedene Touren mit Shuttlebussen

In Ingolstadt gibt es fünf verschiedene Shuttlebus-Touren. Sie alle beginnen am ZOB, Bussteig D. Eine Tour macht beispielsweise Station bei Edeka Südbayern und der Bäckerei Wünsche. Auch der Showroom Smart Living by Sparks wird angefahren, genauso wie csi Entwicklungstechnik oder die Instart Group. Dort können Interessierte autonomes Fahren live erleben. Auf einer anderen Tour geht es zur Gärtnerei Trögl, dem Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (VGI), zur Fachakademie für Sozialpädagogik, zum Digitalisierungs-und Engineeringexperten Xitaso sowie zu Continental.

Bei der Langen Nacht der Unternehmen und Wissenschaft vor vier Jahren konnte man im Flugsimulator der THI Pilot spielen. Foto: Thomas Balbierer (Archivbild)

Den nordöstlichen Teil Ingolstadts deckt eine weitere Bustour ab, die neben der Technischen Hochschule, dem Brigk Makerspace, dem Maritimhotel und der Bürgerhilfe über das Funkhaus Ingolstadt zur Müllverwertungsanlage in Mailing und dann weiter über das Mobilitäts- und Technologieunternehmen AVL im Interpark zum IT-Spezialisten Teamware ins Gewerbegebiet Ruppertswies/Kösching fährt. Viele Unternehmen in der Nähe der Innenstadt sind ebenfalls auf einer eigenen Tour zu entdecken: Angefangen beim Stadtmuseum und der Harderbastei über das Rote Kreuz, die Uni Eichstätt-Ingolstadt, die Firma Wagenpfeil und die Danuviusklinik geht es zum Kleinen Haus des Stadttheaters und zur Unternehmensberatung und Marketingagentur 8020.eco.

Auch der Ingolstädter Süden wird angefahren. Die Werbeagentur Junges Blut, der Unverpacktladen NurINpur, Systec Computer, die Manchinger Schreinerei L. Mayr und die WTD 61/Bundeswehr stehen hier auf dem Fahrplan. Unter den Touren kann jederzeit nach Belieben gewechselt werden, alle Haltestellen werden im 45-Minuten-Takt angefahren. Direkt in der Innenstadt liegen das Altstadttheater, das Augenlaserzentrum Care Vision, der Stimmladen, die In-Lingua Sprachenschule und Berufsfachschule, der Kunstverein Ingolstadt, die Werbeagentur Schnellervorlauf, der Weltladen sowie SaveNow, die Wissenschaftsgalerie in der Ludwigstraße.

In Pfaffenhofen verkehren die Shuttlebusse stündlich

Im Landkreis Pfaffenhofen verkehren Busshuttles stündlich zu allen Einrichtungen. Auf der Innenstadtroute liegen die Galerie kuk44, der Kleiderbügelhersteller Mawa, der KuK-Verein Pfaffenhofen im Hotel Alea Eco sowie das Freiraum-Institut in Ilmmünster. Eine weitere Route führt die Gäste nach Wolnzach zum Druck- und Verlagshaus Kastner. Wer noch weiter will, wechselt von dort direkt zu einem anderen Shuttlebus, auf dessen Tour in Rohrbach die Werbeagentur Adverma und in Pörnbach die Firma Hecht Technologie liegen.

„Es zeugt von großem Interesse, dass 2023 doppelt so viele Einrichtungen wie noch vor der Corona-Pause 2019 mit an Bord sind“, erklärt Dorothea Deneke-Stoll, Zweite Bürgermeisterin von Ingolstadt.

Die Broschüre gibt es in Ingolstadt in der Tourist-Information sowie im Westpark. Alle Informationen zur Langen Nacht der Unternehmen und Wissenschaft stehen unter irma-langenacht.de zur Verfügung. (AZ)