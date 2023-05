Pfingstvolksfest in Ingolstadt: Auf der Wies'n geht's heuer hoch hinaus

Von Luzia Grasser - 18:30 Uhr Artikel anhören Shape

Am Freitag eröffnet in Ingolstadt das Pfingstvolksfest. Zum ersten Mal gibt es dort eine ganz besondere Geisterbahn. Ein Vorab-Rundgang.

Vom Boden aus sind nur noch ein paar baumelnde Beine hoch oben am blauen Himmel zu erkennen, doch dann geht es schlagartig nach unten: 80 Meter in drei Sekunden, so rasend schnell geht es abwärts mit dem höchsten Fahrgeschäft, das in diesem Jahr auf dem Ingolstädter Pfingstvolksfest steht, dem Skyfall. Es ist der höchste mobile Freifall-Turm der Welt.



Wer im Riesenrad sitzt, kann einen wunderschönen Blick über Ingolstadt genießen. Foto: Luzia Grasser

Michael Goetzke, der Betreiber, weiß, wer die wagemutigen Menschen sind, die sich hoch hinauf hieven lassen, um einen unvergesslichen Nervenkitzel zu erleben. "Zu 80 Prozent Frauen", sagt er. Auf die wirkt beim freien Fall nicht nur das 3,3-fache des eigenen Körpergewichts ein, zuvor können sie auch noch einen atemberaubenden Blick auf Ingolstadt genießen.

