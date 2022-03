Ingolstadt

11:59 Uhr

Piuspark in Ingolstadt wird eröffnet

Plus Aus dem Gelände der Landesgartenschau 2021 in Ingolstadt wird ein öffentlicher Park. Was dort passiert ist und was bald auf dem Areal geboten sein wird.

Von Dorothee Pfaffel

23 Fußballfelder – ungefähr so groß ist das Gelände, auf dem vergangenes Jahr noch die Landesgartenschau in Ingolstadt stattfand und aus dem jetzt der Piuspark wird. Die letzten Arbeiten dauern zwar noch an, doch am Freitag, 8. April, wird die Anlage um 13 Uhr von Oberbürgermeister Christian Scharpf offiziell eröffnet. Ab dann ist der Park, der im Ingolstädter Nordwesten zwischen Piusviertel, Hollerstauden und Friedrichshofen gelegen ist, öffentlich zugänglich.

