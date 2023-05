Ingolstadt

Piuspark: So wird der Landschaftssee zum schattigen Badeplatz

Plus Im vergangenen Sommer wurde der Landschaftssee im Piuspark in Ingolstadt verbotenerweise zum Baden genutzt. Jetzt gibt es Konzepte für einen offiziellen Badeplatz.

Von Dorothee Pfaffel

Schon im vergangenen Jahr haben Besucherinnen und Besucher den Landschaftssee im Piuspark in Ingolstadt rege zum Baden genutzt - obwohl dies eigentlich verboten war. Oberbürgermeister Christian Scharpf deutete dies so, dass es im Norden der Stadt zu wenige Bademöglichkeiten gebe. Also beauftragte er die Stadtwerke Freizeitanlagen GmbH, einen Standort für ein Freibad im Ingolstädter Norden zu finden. Da der Landschaftssee im Piuspark aber gut angenommen wird und bereits mit einer natürlichen Pflanzenfilteranlage ausgestattet ist, soll dieser nun offiziell zum Badeplatz werden. Dafür hat die Stadt ein Sicherheits- und Beschattungskonzept erarbeiten lassen. Außerdem muss eine Benutzungssatzung erlassen werden. Am Dienstag wird sich der Stadtrat damit beschäftigen.

Der Landschaftssee im Piuspark wird offizielle Badestelle. Foto: Luzia Grasser

Umgestaltet werden muss nicht viel, damit der Landschaftssee künftig als Badestelle genutzt werden darf. Es handle sich eher um Kleinigkeiten, wie Bernward Wilhelmi, Leiter des Ingolstädter Gartenamts, auf Nachfrage mitteilt. So werden beispielsweise Informationstafeln aufgestellt, die über Gefahren informieren, gewisse Verhaltensregeln in Erinnerung rufen und auf die Eigenverantwortlichkeit von Aufsichtspersonen wie den Eltern hinweisen. Auch eine Erste-Hilfe-Ausrüstung soll es geben. Flachwasser- und Tiefwasserbereiche wurden bereits durch eine Bojenkette sichtbar getrennt. Wilhelmi weist ausdrücklich darauf hin: "Eine Badeaufsicht gibt es nicht!" Der Badeplatz sei nicht mit einem Freibad vergleichbar. Genutzt werden können soll die Badestelle von Mai bis Mitte September.

