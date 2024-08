Die Ingolstädter SPD wünscht sich einen Wasserspielplatz am Rathaus

In Augsburg sorgt er bereits für Abkühlung an heißen Tagen. Geht es nach den Wünschen der SPD, soll der mobile Wasserspielplatz Playfountain ab dem kommenden Jahr auch in Ingolstadt aufgebaut werden. Das steht in einem aktuellen Antrag der Stadtratsfraktion.

Der Wasserspielplatz Playfountain hat 1042 Wasserstrahlen

„Der Wasserspielplatz sorgt für Urlaubsfeeling, das gerade denjenigen zugutekommt, die die Sommerzeit in Ingolstadt verbringen“, erklärt Stadtrat Quirin Witty, der den Antrag initiierte. Der mit 1042 Wasserstrahlen ausgestattete Wasserspielplatz könnte laut SPD nicht nur für zusätzliche Belebung und Umsatz in der Ingolstädter Innenstadt sorgen, sondern kühlt durch Verdunstungskälte auch die Umgebung ab.

Bereits im Juli könnten Schulen den Wasserspielplatz als Ziel für Wandertage nutzen. Mit weiteren Aktionen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern könnte der Playfountain zusätzlich bespielt werden: In Augsburg sorgt in den Abendstunden eine Lichtinstallation, die auf die Wasserstrahlen trifft, für besondere Erlebnisse. (AZ)