Plattenladen bringt einen Hauch von Berlin nach Ingolstadt

Plus Schon oft totgesagt, feiert Vinyl seit Jahren ein Comeback. In Ingolstadt hat vor fast einem Jahr ein Plattenladen eröffnet. Nun gehört auch noch ein Café dazu.

Die Platte dreht sich, und ruhige Soul-Klänge ertönen. An den Wänden im Baba Record Store hängen Vinyl-Cover, auf der anderen Seite des Raumes Skateboards. Hunderte Schallplatten, alle aus zweiter Hand, finden sich in dem kleinen Geschäft in der Schäffbräustraße in Ingolstadt. Doch der Laden ist inzwischen viel mehr als nur ein Ort für Musikliebhaber.

Inhaber Deniz-Simon Panné hat im Innenhof des Hauses ein Café hergerichtet. Das Café sei von Anfang an geplant gewesen. Bis zum Frühjahr war das Haus im Zentrum von Ingolstadt noch eingerüstet, deswegen verzögerte sich die Öffnung des Innenhofs. Jetzt hängt von der Decke eine Schaukel, Gummipferde und ein Bobbycar für Kinder stehen in der Ecke, Blumentöpfe zieren die Wand, und ein Surfboard dient als Tischplatte. Serviert werden Kaffee, Biolimos und Kuchen.

