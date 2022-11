Plötzlich stand ein Auto auf der Terrasse

In Ingolstadt fährt ein Betrunkener mit seinem Auto durch eine Grundstücksmauer und kommt auf der Terrasse zum Stehen. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Freitag in Ingolstadt ereignet. Dabei verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und wurde anschließend noch gegenüber einem Anwohner handgreiflich.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-jährige Ingolstädter mit seinem Auto gegen 2.30 Uhr die Straße Am Mailinger Bach in Ingolstadt in nördliche Richtung. An der Einmündung zur Regensburger Straße bog er nicht nach rechts oder links ab, sondern überfuhr diese ungebremst weiter geradeaus und kam auf der anderen Straßenseite in den Grünstreifen ab. Dort rammte er zunächst eine Leitbake und einen Baum. Anschließend durchbrach er mit seinem Wagen die Betonmauer eines angrenzenden Grundstücks und fuhr weiter auf diesem, bis er auf der Terrasse des Wohnhauses zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Teile der Mauer mehrere Meter weit geschleudert und die Terrasse komplett zerstört. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Durch den Lärm wurden die Anwohner aufgeweckt und auf den Unfallverursacher aufmerksam. Dieser verhielt sich den Anwohnern gegenüber zunächst äußerst unkooperativ. Es kam zu einem Gerangel, bei dem er einem 41-jährigen Ingolstädter ins Gesicht schlug. Der blieb dabei unverletzt. Durch die Anwohner konnte letztendlich eine Polizeistreife verständigt werden.

Da der Pkw-Fahrer einen betrunkenen Eindruck machte, wurde bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp unter zwei Promille ergab. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie versuchter Körperverletzung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Terrasse geborgen werden. (AZ)