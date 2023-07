Polizei am Bürgerfest: Wildpinkler, Schläger und ein Grapscher

Insgesamt verlief das Bürgerfest in der Ingolstädter Innenstadt laut Polizei relativ friedlich. Dennoch gab es mehrere Einsätze. Worum es dabei ging.

Bei sommerlichen Temperaturen war das Ingolstädter Bürgerfest am ersten Veranstaltungstag sehr gut besucht. Insgesamt kann aus polizeilicher Sicht von einem friedlichen Verlauf gesprochen werden, heißt es im Polizeibericht. Erst in den späteren Abendstunden kam es infolge von Körperverletzungsdelikten zu mehreren Einsätzen im Innenstadtbereich, die jedoch durch ein sofortiges Eingreifen der Polizeikräfte schnell aufgelöst und abgearbeitet werden konnten.

Gegen kurz vor 23 Uhr ging in der Kanalstraße ein 66-jähriger Ingolstädter unvermittelt auf einen Security-Mitarbeiter los, als dieser für einen Feuerwehreinsatz eine kurzfristige Straßensperrung einrichtete. Durch einen Schlag gegen den Kopf wurde der Security-Mitarbeiter leicht verletzt. Gegen den Täter, der mit über ein Promille Atemalkoholkonzentration sichtlich alkoholisiert war, wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Am Freitag vier Einsätze wegen Körperverletzung am Bürgerfest Ingolstadt

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es kurz vor 1 Uhr hinter dem Münster, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren lediglich die beiden Verletzten vor Ort, die Täter hatten sich bereits entfernt. Hinweise zu den Tätern konnten die beiden leicht verletzten Männer nicht abgeben. Auch hier wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern aufgenommen.

Insgesamt wurden durch die Einsatzkräfte an diesem Freitag vier Körperverletzungsdelikte aufgenommen, die alle nur leichte Verletzungen der beteiligten Personen zur Folge hatten.

Gegen 2.30 Uhr musste ein 24-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden. Der Ingolstädter wurde zuvor durch einen Sicherheitsdienst aus einem Lokal in der Kreuzstraße verwiesen und kehrte kurze Zeit später wieder zurück. Da der betrunkene Mann völlig uneinsichtig war und auch einem polizeilichen Platzverweis nicht Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen.

Polizei Ingolstadt: Wildpinkler werden gewalttätig

Am zweiten Bürgerfesttag herrschten wieder sommerliche Temperaturen bis spät in die Nacht und so strömten erneut zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Auch dieser Festabend verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen und es wurde friedlich und ausgelassen gefeiert. Nur vereinzelt musste die Beamten eingreifen, teilt die Polizei mit.

Gegen 21 Uhr kam es in der Schäffbräustraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein Anwohner drei Wildpinkler auf ihr Verhalten angesprochen hatte, schlug ihm einer von ihnen unvermittelt mit der Faust auf den Kopf. Hierbei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter und seine zwei Begleiter konnten flüchten.

Auch einen Diebstahl vermeldet die Polizei am Bürgerfest

Kurz vor Mitternacht begrapschte ein Unbekannter eine 29-jährige Frau in der Theresienstraße Ecke Moritzstraße am Gesäß. Der Täter konnte nach seiner Tat in der Menschenmasse verschwinden.

Außerdem wurde bei der Polizeiinspektion Ingolstadt ein Diebstahl aus einer Handtasche angezeigt. Die 22-jährige Ingolstädterin hielt sich gegen 0.30 Uhr in der Theresienstraße auf, als ihr von einem unbekannten Täter aus der verschlossenen Handtasche ihr Geldbeutel und ihr Mobiltelefon entwendet wurden. Erst kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte den Diebstahl. (AZ)