Polizei durchsucht Zahnarztpraxis: Hat ungeschultes Personal Patienten behandelt?

In einer Zahnarztpraxis im Norden Ingolstadts sollen Angestellte Eingriffe durchgeführt haben, für die sie nicht zugelassen waren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unter Federführung der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt wurde am Mittwochmorgen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss in einer Zahnarztpraxis im nördlichen Stadtgebiet von Ingolstadt vollzogen. Es besteht der Verdacht, dass zahnmedizinische Eingriffe durch hierfür nicht geschultes oder zugelassenes Personal erfolgten, berichtet die Polizei. In der Praxis wurden unter anderem Patientenakten in digitaler und analoger Form gesichert. Wie es im Polizeibericht heißt, dauern die Ermittlungen noch an. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10