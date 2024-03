Polizei entdeckt Unfallfahrer schlafend in seiner Wohnung

Ein betrunkener Fahrer ist in Ingolstadt nach einem Unfall geflüchtet. Doch die Polizei konnte ihn schnell ermitteln, denn er hatte etwas Entscheidendes verloren.

Am Sonntagfrüh gegen 4.40 Uhr prallte ein 38-jähriger Autofahrer in Friedrichshofen gegen ein geparktes Auto. Nach dem Zusammenstoß flüchtete er laut Polizei von der Unfallstelle, konnte aber bald ausfindig gemacht werden. Denn die Beamten haben das vordere Kennzeichen seines Autos gefunden.

Der Ingolstädter wurde mit 0,7 Promille schlafend in seiner Wohnung von der Polizei entdeckt

An der Adresse des Halters führte eine Spur von Betriebsflüssigkeiten von der Straße in eine Tiefgarage, wo auch das Unfallauto stand. Da der Halter weder auf Klopfen noch Klingeln an seiner Wohnungstür reagierte, kam die Feuerwehr zum Einsatz und öffnete die Tür. Die Einsatzkräfte fanden den Ingolstädter schließlich schlafend in seiner Wohnung. Ein Alkoholtest hat einen Wert von knapp 0,7 Promille ergeben. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)