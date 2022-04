Ingolstadt

vor 11 Min.

Polizei entdeckt Verstöße bei Tuningtreffen in Ingolstadt

Die Polizei hat in Ingolstadt getunte Autos genauer unter die Lupe genommen - und einige Verstöße entdeckt.

Am Sonntag haben sich in Ingolstadt an der Eriagstraße Tuner getroffen. Allerdings hat die Polizei manch unerlaubte Technik bei den Tunern entdeckt.