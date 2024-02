Polizei ermittelt in der Tuning-Szene

Die Polizei hat in Ingolstadt mehrere auf unerlaubte Weise technisch veränderte Fahrzeuge festgestellt. Welche Folgen das für die Fahrer hat.

In den letzten Tagen wurden durch die Polizeiinspektion Ingolstadt vermehrt Verstöße im Zusammenhang mit technisch veränderten Kraftfahrzeugen festgestellt. Bei Kontrollen an Treffpunkten der sogenannten Tuning-Szene im Stadtgebiet Ingolstadt konnte die Polizei an mehreren Fahrzeugen Mängel feststellen. Messungen belegten in fünf Fällen, dass das Standgeräusch bei den meist hochmotorisierten Autos über der gesetzlich vorgeschriebenen Begrenzung lag, berichtet die Polizei. Nicht zugelassene technische Umbauten der Endschalldämpfer oder der Auspuffanlage führten zu der erhöhten Geräuschproduktion.

Auch durch absichtlich starkes Beschleunigen oder Hochdrehen des Motors im Stand wurde durch die Fahrzeugführer unnötiger Lärm erzeugt.

Die technischen Veränderungen an den Fahrzeugen hatte zur Folge, dass die Betriebserlaubnis erlosch. In einem Fall wurde ein BMW von den Polizeibeamten sichergestellt. Die jeweiligen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Auch bei der Kontrolle eines Kraftrads am Mittwochabend konnte die Polizei nicht zugelassene Veränderung, die eine Erhöhung des Geräuschverhaltens zufolge hatte, feststellen. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 19-jährigen Fahrer erwartet nun neben dem Verstoß nach der Straßenverkehrszulassungsordnung eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10