Polizei ertappt jugendliche Mofatuner

An einem Parkplatz in Ingolstadt hat die Polizei mehrere Jugendliche mit Mofas erwischt. Einige der Fahrzeuge waren dabei getunt, auch andere Delikte kamen zu Tage.

Mehrere Jugendliche hielten sich laut Polizei am Samstagabend mit ihren Mofas auf einem Parkplatz an der Münchner Straße in Ingolstadt auf. Die Beamten entdeckten bei den Mofas diverse Manipulationen. Zudem hatten manche der Jugendlichen keinen entsprechenden Führerschein.

Die getunten Mofas hat die Polizei in Ingolstadt sichergestellt

Ebenfalls konnten nicht alle nachweisen, dass ihnen das Fahrzeug auch gehörte. Die Polizei hat die Delikte angezeigt, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und die tatverdächtigen Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (AZ)