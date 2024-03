Polizei erwischt Mann aus dem Raum Neuburg mit Drogen am Steuer

Bei einer Kontrolle in Ingolstadt hat die Polizei einen 20-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen angehalten. Der Autofahrer hatte offenbar Drogen konsumiert.

Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend in der Münchener Straße in Ingolstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten Anzeichen eines Drogenkonsums festgestellt hatten, wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht.

Der Mann aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen musste sich einer Blutentnahme unterziehen

Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, stattdessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)