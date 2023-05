Polizei fahndet mit Bildern nach Parfüm-Dieben

Drei bislang unbekannte Täter haben im März teure Parfüms gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach zwei Frauen und einem Mann.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen haben drei Tatverdächtige am 23. März gegen 18.20 Uhr Parfüms aus einer Drogerie an der Ludwigstraße in Ingolstadt gestohlen. Der Wert der Beute liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei Ingolstadt sucht nach drei Personen, die Parfüm gestohlen haben sollen

Jetzt sucht die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera, die die mutmaßlichen Verdächtigen zeigen, unter polizei.bayern.de/fahndung nach dem Trio. Zeugen, die Hinweise zu den drei Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-2222 zu melden.